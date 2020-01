Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Lange Zeit habe Andrew Gardiner zu den absoluten Bären bei Infineon gezählt. Doch jetzt habe der Barclays-Analyst die Seiten gewechselt - zumindest ein wenig. Er habe seine Einschätzung für die Aktie von "underweight" auf "equal weight" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 21,00 Euro angehoben. Damit senke nur noch ein Experte den Daumen für den heimischen Chipriesen.Innerhalb des 2019 bereits stark gelaufenen europäischen Hardware-Technologiesektors dürfte es 2020 vor allem für die Halbleiterindustrie weiter aufwärts gehen, erkläre Gardiner in einer Branchenstudie. Für Infineon sei nun positiver gestimmt, da sich inzwischen auch die spätzyklischen Bereiche Automobil und Industrie, auf die das Unternehmen fokussiert sei, zunehmend erholt hätten. Mit seinem neuen Kursziel liege er zwar immer noch unter den aktuellen Notierungen. Dennoch könne man diese Ratingänderung als Fingerzeig werten.In den ersten Tagen des noch jungen Jahres würden bereits einige Analysten auf eine Belebung des Geschäfts setzen - in der gesamten Branche und auch speziell bei Infineon. Das durchschnittliche Kursziel der Experten betrage aktuell 21,70 Euro.Aktuell würden 17 Analysten die DAX-Aktie zum Kauf empfehlen, 13 stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen gebe es nur noch eine: Alexander Peterc von der Société Generale sehe die Aktie unverändert bei 16,50 Euro fair bewertet. Mal sehen, wann die Franzosen ihre Verkaufsempfehlung aufgeben würden.Werde das April-Hoch bei 21,60 Euro nachhaltig überwunden, sei der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung Mehrjahreshochs aus dem Jahr 2018 geebnet.Bei aller Euphorie sollten Anleger auf dem Weg nach oben aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)