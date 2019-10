Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,632 EUR +0,73% (01.10.2019, 14:51)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,672 EUR +0,99% (01.10.2019, 15:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In der Sparte mit den Chips für die Autoindustrie, die fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmache, habe Infineon in Q3 2018/19 (per Ende September) mit einem Zuwachs von sechs Prozent zum Vorjahr das größte Wachstum verzeichnet. Jedoch sei die Steigerung zum Vorquartal mit nur einem Prozent gering ausgefallen. Die Nachfrage aus der kriselnden Autoindustrie bleibe nach wie vor eine Herausforderung. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es hier schon in Bälde.Nach Jahren mit Wachstum aus eigener Kraft habe der DAX-Konzern im Juni angekündigt, für neun Milliarden Euro den US-Rivalen Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen und so weltweit zur Nummer eins bei den Chips für den Automobilmarkt zu werden. Würden die US-Wettbewerbsbehörden zustimmen, solle der Zukauf bis Anfang 2020 abgeschlossen sein. Der Konzern erwarte in den nächsten Jahren erhebliche Kosten- und Umsatzsynergien.Kurzfristig spüre Infineon allerdings den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind. Offizielle Zahlen für das vor wenigen Tagen beendete Geschäftsjahr 2018/19 gebe es am 12. November. Die im März gekappte Prognose dürfte auch dank eines starken Dollars erreicht worden sein. Die Prognose für das Q1 2019/20 dürfte aber noch verhalten ausfallen. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr sollte die Talsohle in Sachen Profitabilität dann durchschritten sein.Das Fazit habe Bestand: Die strukturellen Treiber bei Infineon seien intakt. Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position bei der Infineon-Aktie nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link