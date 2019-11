Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,958 EUR -0,22% (21.11.2019, 11:35)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,008 EUR -0,71% (21.11.2019, 11:22)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vom 8. Oktober bis zum 12. November habe der DAX-Titel satte 30 Prozent an Wert zugelegt. Knapp unter der 20-Euro-Marke sei den Bullen dann aber die Kraft ausgegangen. Inzwischen habe sich der Aktienkurs etwas von seinem Verlaufshoch entfernt. Der Aufwärtstrend sei gebrochen. Würden nun größere Gewinnmitnahmen drohen?Rund sechs Prozent habe das Papier des Chipherstellers vom jüngsten Sechsmonatshoch bei 19,97 Euro am 12. September verloren. Nicht ohne Grund: CEO Reinhard Ploss habe an diesem Tag beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr auf die Euphoriebremse getreten. "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", so Ploss.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30. September) erwarte Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,13 einen Umsatzrückgang von sieben Prozent. Bei den Segmenten Automotive und Digital Security Solutions werde der Umsatzrückgang voraussichtlich geringer als im Konzerndurchschnitt ausfallen. Bei den Bereichen Industrial Power Control und Power Management & Multimarket sollte der Umsatz stärker als im Konzerndurchschnitt zurückgehen. Die Segmentergebnis-Marge dürfte bei etwa 13 Prozent liegen.Alles in allem sei der Ausblick nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Daher sollte der DAX-Titel nach der nicht wirklich überraschenden und auch völlig gesunden Verschnaufpause schon bald wieder nach oben drehen. Erste charttechnische Unterstützung gebe es im Bereich von 18,50 Euro.Auch wenn die Zahl der Crashpropheten, die sich mit ihren düsteren Prognosen einer steigenden Beliebtheit erfreuen, derzeit wieder spürbar zunimmt, sollten Anleger mit Weitblick an der Infineon-Aktie festhalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Erst wenn das Papier wieder in den Aufwärtsmodus übergeht, sollten neue Käufe getätigt werden. (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link