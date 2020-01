Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Chipaktien würden stark nachgefragt bleiben - das gelte auch weiterhin für die Papiere von Infineon. Immer mehr Analysten würden den Daumen für die DAX-Aktie heben. Nach den Experten von Goldman Sachs, der Bank of America und der Commerzbank hätten sich zum Wochenstart auch Analysten der Citigroup positiv zu dem Wert geäußert und die Kaufempfehlung bestätigt.Es würden immer mehr: Goldman Sachs habe das Kursziel für Infineon bereits in der vergangenen Woche von 21,50 auf 24,50 Euro angehoben. Die Commerzbank sehe die Papiere weiter bei 23 Euro fair bewertet. Die Bank of America mache Luft bis 25 Euro aus. Heute sorge ein weiterer positiver Analystenkommentar für Rückenwind. Die Citigroup habe das Ziel von 22,50 Euro auf 24,50 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.Aktuell würden 17 Analysten die DAX-Aktie zum Kauf empfehlen, zwölf stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen gebe es nur drei. Das durchschnittliche Kursziel der Experten betrage 21,49 Euro.Bei aller Euphorie sollten Anleger auf dem Weg nach oben aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link