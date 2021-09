XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro. Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.09.2021/ac/a/d)



Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) hat den Evergrande-Rutsch an den Börsen gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nicht ohne Grund: Der Konzern rechne mit deutlichen Preissteigerungen bei Halbleitern. Infineon-Chef Reinhard Ploss habe bei der Eröffnung eines neuen Werks im österreichischen Villach gesagt, sein Unternehmen habe derzeit mit gestiegenen Kosten bei Zulieferern und einem erhöhten Investitionsbedarf zu tun, die an die Kunden weitergegeben werden müssten. "Wir gehen in Summe von erheblich steigenden Preisen aus", habe er gesagt. Derzeit sei die Industrie bereit, "fast schon Mondpreise" zu zahlen. In der Fabrik im österreichischen Bundesland Kärnten wolle Infineon dank der boomenden Nachfrage höhere Erlöse einfahren als bisher geplant. Bei Vollauslastung der Fabrik in drei bis vier Jahren sei mit einem zusätzlichen Umsatzvolumen von rund zwei Mrd. Euro pro Jahr zu rechnen. Bisher seien 1,8 Mrd. Euro angekündigt worden."Der Zeitpunkt, neue Kapazitäten in Europa zu schaffen, könnte angesichts der weltweit wachsenden Nachfrage nach Leistungshalbleitern nicht besser sein", habe Ploss gesagt. Er gehe davon aus, dass der Bedarf angesichts der beschleunigten Digitalisierung in den kommenden Jahren weiter zunehmen werde. Eine Meinung, die auch Anleger teilen würden: Nachdem die Infineon-Aktie bereits im vergangenen Jahr um mehr als 55 Prozent habe zulegen können, stehe für 2021 bereits wieder ein Plus von gut 17 Prozent auf dem Kurszettel. Und den meisten Analysten zufolge sei da noch deutlich mehr drin. (Ausgabe 37/2021)