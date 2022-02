Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,40 EUR +0,39% (15.02.2022, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,47 EUR -2,73% (14.02.2022, 17:37)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Gefahr einer militärischen Eskalation habe DAX und Co zum Wochenstart unter Druck gesetzt. Auch heute dürften die Sorgen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine vorerst belasten. Vielleicht könne Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinem Kurzbesuch in Kiew bei Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer Entschärfung der Krise beitragen. Entsprechende Nachrichten dürften auch bei der Infineon-Aktie für Impulse sorgen."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Im aktuellen Marktumfeld würden operative Entwicklung und Orderbücher in den Hintergrund rücken. Doch am Ende würden die Investoren wieder den Blick auf diese fundamentalen Eckdaten richten - und die sähen bei Infineon unverändert vielversprechend aus. Der Chiphersteller habe seine Hausaufgaben gemacht, sollte die Lieferkettenprobleme gut managen können.Nach den bereits hohen Investitionen der vergangenen Jahre wolle der Konzern noch mehr Geld in die Hand nehmen: Die Investitionen sollten bei etwa 2,4 Milliarden Euro liegen nach knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Ein wichtiger Baustein, um das Umsatzziel von mehr als 16 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024/25 zu erreichen.Das Fazit habe Bestand: Anleger sollten sich von der jüngsten Kursentwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter auf eine Entspannung in der Ukraine setzen. Die mittel- und langfristigen Aussichten bei Infineon seien unverändert gut. Im Bereich um 30 Euro wartet zudem eine massive charttechnische Unterstützungszone, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: