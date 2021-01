Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,595 EUR +0,96% (20.01.2021, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,07 EUR -1,56% (19.01.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com (20.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon habe es in den ersten Handelstagen des neuen Jahres bereits eine Reihe von Kurszielanpassungen gegeben. Unter anderem habe die Deutsche Bank den fairen Wert auf 40 Euro hochgesetzt. Goldman Sachs habe das Ziel sogar von 27,50 auf satte 42,70 Euro angehoben. Mit der DZ BANK betrete das nächste Institut den "Club der 40er".Die DZ BANK habe das Kursziel für die Infineon-Aktien von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Wegen des derzeit günstigen Marktumfeldes mit guter Nachfrage und einer stabilen Preisqualität dürfte der Chiphersteller im ersten Geschäftsquartal 2020/21 den oberen Rand der angegebenen Bandbreite erreichen und die Jahresprognose nach oben korrigieren, so Analyst Harald Schnitzer. Angesichts des günstigen Marktumfeldes, das sich positiv auf die Kapazitätsauslastung auswirken könnte, habe Schnitzer seine Schätzungen entsprechend nach oben angepasst.Starke Geschäftszahlen von einigen Wettbewerbern hätten die Aktie in den ersten Handelstagen des Jahres kräftig befeuert. Die Papiere seien auf ein neues Mehrjahreshoch bei 35,53 Euro gesprungen. Heute würden die Zahlen von ASML für Rückenwind sorgen.In den kommenden Tagen würden weitere Analystenstimmen, frische Zahlen der Wettbewerber und möglicherweise auch erste Eckdaten zum laufenden Geschäftsjahr 2020/21 von Infineon für frische Impulse sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link