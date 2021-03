Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die anziehenden Renditen von Staatsanleihen hätten vor allem in den USA zuletzt für einen Ausverkauf bei den Technologiewerten gesorgt. Auch die Infineon-Aktie habe sich diesem Trend nicht entziehen können. Die Aktie habe vom Hoch rund 20 Prozent zurückgesetzt. Mittlerweile habe sich der Kurs stabilisiert und sollte die Höchstkurse schon bald wieder ins Visier genommen.Vom Corona-Crash-Tief vor einem Jahr bei 10,13 Euro habe die Infineon-Aktie knapp 265 Prozent an Wert zulegen können. Derzeit deute einiges darauf hin, dass die Aktie nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Monate in eine etwas ruhigere Gangart gewechselt sei. Seit Mitte Januar bilde sich ein leicht aufwärtsgerichteter Trendkanal aus.Im Rahmen dessen sei am 1. März mit 36,96 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert worden. Im Anschluss sei eine kurze Verschnaufpause gefolgt. Das Verlaufstief habe bei 31,61 Euro gelegen. In den nächsten Wochen sollte die Aktie wieder Kurs auf die obere Begrenzung bei rund 37 Euro nehmen. Nach unten verlaufe die Unterstützung derzeit bei rund 31,75 Euro.Solange die Aktie in dem neuen Trendkanal bleibt, lassen Anleger ihre Gewinne laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: