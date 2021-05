Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Dank einer guten Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (30. September) und der weiterhin starken Dynamik des Halbleitermarkts habe Infineon Anfang der Woche trotz knapper Kapazitäten bei Auftragsfertigern die Jahresprognose noch einmal leicht angehoben. Analysten würden weiter den Daumen heben. Die Aktie dehne nach dem zuletzt guten Lauf ihre Konsolidierungsphase trotzdem weiter aus.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für Infineon nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks auf "buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein gutes erstes Geschäftsquartal hinter sich, so Analyst Johannes Schaller. Nach dem starken Lauf der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten könnte kurzfristig erst einmal Zeit sein für eine Atempause, zumal es auch noch zu früh sei, um bereits die Geschäfte im Jahr 2022 in den Fokus zu rücken. Dennoch seien die strukturellen Wachstumsaussichten mittel- bis langfristig wie gehabt stark.Das Bankhaus Metzler ("buy") sehe die Aktie weiter bei 39 Euro fair bewertet. Der erneut erhöhte Ausblick zeuge von Optimismus und unterstreiche seine Kaufempfehlung, so Analyst Holger Schmidt.Die Experten der NordLB hätten die Einschätzung sogar von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 38 Euro angehoben. "Im Rahmen einer sehr dynamischen Branchenentwicklung mit intakten Langfristtrends entwickelt sich auch Infineon dynamisch", so Analyst Wolfgang Donie.Aktuell teste die Aktie die charttechnische Unterstützung im Bereich um 32/31 Euro. Bei 29,42 Euro warte die wichtige 200-Tage-Linie. Nach einer erfolgreichen Stabilisierung dürften die Papiere wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro und die Kursziele der Analysten nehmen.Anleger können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Mit Material von dpa-AFX