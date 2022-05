Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (24.05.2022/ac/a/d)



Gestern habe es mal wieder so ausgesehen, als könnte die Infineon-Aktie ihre Trading-Range zwischen 25,45 und 28,70 Euro nach oben verlassen. Doch mit dem nächsten kurzfristigen Stimmungsumschwung bei DAX & Co habe der Kurs wieder nach unten abgedreht. Gehe es nach den Analysten, dann stehe die Infineon-Aktie in zwölf Monaten deutlich höher.25 Analysten würden bei der Infineon-Aktie derzeit zum Kauf raten. Drei Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Nur Jefferies rate zum Verkauf des Papiers rate (Kursziel 23 Euro). Die Top-Ziele kämen von der Credit Suisse (48,40 Euro) und Berenberg (48 Euro). Das durchschnittliche Kursziel aller 29 Analysten betrage 40,12 Euro und liege damit 45% über dem aktuellen Kurs."Der Aktionär" halte ebenfalls an seiner grundlegend optimistischen Einschätzung fest. Die jüngsten Zahlen und der Ausblick von Vorstand Jochen Hanebeck würden zeigen: Der Chipriese habe seine Hausaufgaben gemacht und dürfte dank der enormen Nachfrage vorerst auf Wachstumskurs bleiben. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele diese Aussichten nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen.(Mit Material von dpa-AFX)