Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,695 EUR -6,80% (28.10.2020, 16:55)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,59 EUR -8,00% (28.10.2020, 16:41)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte wieder fest im Griff. Ein begrenzter Lockdown samt Kontaktbeschränkungen scheine in Deutschland beschlossene Sache. Der DAX gehe auf Tauchstation. Einer der größten Verlierer im Leitindex sei zur Stunde die Infineon-Aktie.Bei dem Halbleiter-Konzern stünden Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 erst am 9. November auf der Agenda. Einige Konkurrenten aus der Chipbranche hätten bereits gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Viele Analysten hätten daher auch ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für Infineon angehoben. Der DAX-Titel habe am 14. Oktober ein Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro erreicht.Im Anschluss sei dem Papier aber die Luft ausgegangen. Erste charttechnische Unterstützungen seien unterschritten worden. Heute gehöre Infineon sogar zu den größten Verlierern im DAX. Neuigkeiten gebe es keine. Die nächste größere horizontale Auffanglinie warte nun bei 22,50 Euro.Michael Schröder von "Der Aktionär" rät, bei der Infineon-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link