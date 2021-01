Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,015 EUR -0,40% (15.01.2021, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,33 EUR -1,63% (14.01.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die gute Stimmung im Technologiesektor habe die Aktie von Infineon in dieser Woche quasi täglich auf ein neues Mehrjahreshoch geführt. Gestern habe die Aufwärtsbewegung bei 35,53 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Im Anschluss würden Gewinnmitnahmen einsetzen. Erste Analysten würden ihre Kaufempfehlung zurückziehen.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe die DAX-Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 32 Euro angehoben. Für die Halbleiterbranche dürfte 2021 ein weiteres erfolgreiches Jahr anstehen, so Analyst Frédéric Yoboué. Infineon sei allerdings überdurchschnittlich hoch bewertet.Auch "Der Aktionär" habe zuletzt bereits geraten, dass Anleger nach dem fulminanten Start ins neue Jahr eine überfällige Konsolidierung der Aktie einplanen und auch einmal erste (Teil-)Gewinne einstreichen sollten. Das KGV 21e betrage mittlerweile stolze 47.Wie gehe es weiter? In den kommenden Wochen würden weitere Analystenstimmen, frische Zahlen der Wettbewerber und möglicherweise auch erste Eckdaten zum laufenden Geschäftsjahr 2020/21 von Infineon für frische Impulse sorgen. Dabei würde eine Konsolidierungsphase nach dem starken Jahresstart der Aktie nicht überraschen. Erste charttechnische Unterstützungen würden im Bereich um 31 Euro warten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link