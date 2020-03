Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

12,90 EUR +10,26% (24.03.2020, 09:04)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

11,468 EUR -0,05% (23.03.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gute Nachrichten aus China würden heute positive Impulse für DAX und Co liefern. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen habe, sollten erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Auch die Infineon-Aktie setze zur Gegenbewegung an.Die Infineon-Aktie habe sich zuletzt wie fast alle DAX-Titel im freien Fall befunden. Vom Hoch habe der Kurs rund 55% an Wert verloren. Kein Wunder: Während einer Krise werde das Vertrauen in das gesamte System in Frage gestellt. Auf einmal könne sich keiner mehr vorstellen, dass sich die Lage überhaupt beruhigen und normalisieren werde. Wie groß die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die einzelnen Konzerne sein werden, sei jedoch zur Stunde offen. Das gelte auch für Infineon.Ein Abrutschen unter die 10-Euro-Marke scheine bei der Infineon-Aktie vorerst vom Tisch. Ob man heute schon eine nachhaltige Trendwende sehe, bleibe aber offen. Diese werde es vermutlich erst am Höhepunkt der Infektionswelle in Europa geben. Dennoch sei eine erste deutliche Erholung in Richtung 13 Euro möglich. Wer in Zeiten wie diesen eng am Markt agieren möchte und könne, der könne auf dieses Szenario spekulieren. Der Rest bleibe vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie: