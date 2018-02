Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie holt Luft - AktienanalyseDie Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) holte in den vergangenen Wochen tief Luft. Um jetzt wieder durchzustarten? Fakt ist: Analysten trauen der Aktie von Infineon deutlich höhere Kurse zu, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon würden dabei helfen, den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. So würden diese beispielsweise regenerative Energien in Stromnetze speisen. Oder sie würden Autos energieeffizienter antreiben. Erst am Montag habe Infineon gemeldet, dass man einen langfristigen, strategischen Liefervertrag für Siliziumkarbid-Wafer vereinbart habe. Dies bedeute: Infineon könne somit sein Angebot von Produkten aus Siliziumkarbid weiter ausbauen, um aktuelle Wachstumsmärkte wie Photovoltaik-Wechselrichter oder Elektromobilität zu adressieren. Denn Siliziumkarbid-basierte Halbleiter würden für eine hohe Effizienz und innovative Lösungen im Bereich der Leistungsumwandlung und in Elektrofahrzeugen sorgen.Nach Einschätzung von Infineon würden Produkte aus Siliziumkarbid in den nächsten Jahren neben Anwendungsgebieten wie Elektromobilität und Photovoltaik verstärkt bei Robotik, Ladeinfrastruktur, industrielle Stromversorgung, Traktionssysteme und drehzahlveränderbare Antriebe eingesetzt werden.Die Aktie von Infineon bewege sich derzeit im unteren Drittel eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 21,50 Euro. In dieser Kursregion befinde sich derzeit auch die 200-Tage-Linie, welche ebenfalls unterstützend wirken könnte. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 21,07 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: