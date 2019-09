Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,648 EUR +0,54% (03.09.2019, 08:46)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,594 EUR (02.09.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.An der Großwetterlage habe sich nach dem gestrigen US-Feiertag nichts geändert. Der Handelskrieg zwischen den USA und China bleibe das Top-Thema. Die Marktteilnehmer würden gespannt auf die nächsten Schritte der beiden größten Volkswirtschaften der Welt warten. Die Infineon-Aktie bleibe in Lauerstellung."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Die direkten Auswirkungen für Infineon durch den Handelskrieg seien eher niedrig. Die (Straf-)Zölle auf die Produkte des DAX-Konzerns seien überschaubar.Die aktuelle Entwicklung könnte sich weiter negativ auf die weltweite Konjunktur auswirken. Die Belastungen für Halbleiterunternehmen hätten aber nachgelassen, da sich die Lieferkettenanpassten und die Endmärkte in China bereits schwach seien, habe Sandeep Deshpande von der US-Bank J.P. Morgan gesagt. In der Halbleiterbranche hätten zudem die Endmärkte Industrie und Automobil, die sich bislang noch nicht erholt hätten, das größte Aufwärtspotenzial. Das zeige: Die strukturellen Treiber bei Infineon seien ebenfalls weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien unverändert gut.Was mache die Aktie? In der Vorwoche sei der kurzfristige Abwärtstrend (aktuell bei 15 Euro) überwunden worden. Nun gelte es, die horizontale Hürde knapp unter 16 Euro hinter sich zu lassen. Auf dem Weg zum Verlaufshoch bei 18,23 Euro aus dem Juli warte dann im Bereich um 16,50/16,80 Euro eine kleine Widerstandszone, die es zu überwinden gelte.Nach unten sichere eine kleine horizontale Unterstützung bei 14,90 Euro. Darunter drohe ein Kursrutsch auf das Tief aus dem Juni bei 13,42 Euro.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link