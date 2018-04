Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,42 EUR -2,15% (03.04.2018, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,74 EUR (29.03.2018)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.04.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Wichtige Unterstützung bis jetzt erfolgreich verteidigt - ChartanalyseZum Jahresanfang 2014 hatte Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) bei 9,46 Euro ein neues Sechsjahreshoch erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer kräftigen Korrektur sei die Aktie Ende 2014 erneut durchgestartet und habe Ende Mai 2015 den Widerstand bei 12,54 Euro erreicht. Danach sei die Aktie bis in den Bereich von 8,50 Euro abgestürzt. Im Oktober 2015 habe ein weiterer Höhenflug begonnen, der den Kurs im Dezember 2015 bis auf 14,20 Euro katapultiert habe. Zum Jahresbeginn 2016 sei Infineon erneut bis auf 10,50 Euro zurückgefallen. Mitte Februar 2016 habe der Titel den nächsten Aufwärtstrend gestartet. In dessen Verlauf habe die Aktie Anfang Juni 2017 ein Zwischenhoch bei 20,49 Euro erreicht. Danach sei die Aktie in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen, den Infineon erst Anfang September 2017 wieder beendet habe.Seitdem sei die Aktie kontinuierlich gestiegen. Dabei habe der Titel Mitte November 2017 bei 25,45 Euro ein neues zyklisches Mehrjahreshoch erreicht. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer bis in den Bereich von 22,00 Euro habe Infineon Ende Januar nochmals das Hoch aus 2017 getestet. Im Zuge der jüngsten Korrektur sei der Kurs wieder auf die trendentscheidende Unterstützung bei etwa 21,20 Euro zurückgefallen. Von dort sei der Titel in den vergangenen Tagen geringfügig nach oben abgeprallt.Einstiegsszenarien für kurzfristig orientierte Trader: Die Long-Szenarien - Starte Infineon leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Abprall vom Freitagsschlusskurs bei 21,74 Euro, leicht oberhalb der 22,00-Euro-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse durch die eben geschilderte Korrekturvariante, nach dem Abprall von der Unterstützung bei 21,50 Euro oder aber nach dem Bruch der Schlusskurslinie einsteigen. Der Zielbereich läge circa 0,55 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: