Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,039 EUR +2,51% (14.11.2017, 14:51)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Beim Umsatz (+8,7% y/y) und beim operativen Ergebnis (+17,1% y/y) habe das Unternehmen in Q4/2016/17 (30.09.) im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Wachstumsdynamik im Automobilbereich habe sich aber wieder signifikant reduziert. Das Nettoergebnis sei wegen einer deutlich höheren Steuerbelastung überraschenderweise um 21,8% auf 176 (Vj.: 225; Q3 2016/17: 253) Mio. Euro eingebrochen. Der Ausblick für das laufende Quartal und für das Geschäftsjahr 2017/18 (Umsatzentwicklung und Margenausblick auf Niveau vom Vorjahr) würden - insbesondere wegen der derzeitigen Euro-Wechselkursentwicklung - etwas zu optimistisch ausfallen. Die Dividende für 2016/17 sei um 3 Eurocent auf 0,25 Euro je Aktie erhöht worden.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017/18 leicht auf 0,78 (alt: 0,80) Euro gesenkt. Für 2018/19 prognostiziere er erstmals ein EPS von 0,82 Euro. Das Wertpapier habe im Rahmen der Q4-Zahlenbekanntgabe um rund 3% (14.11. mittags) steigen und ein neues Fünfzehnjahreshoch erreichen können. Die euphorische Kursreaktion sei aus Sicht des Analysten jedoch nicht nachvollziehbar. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien zwar sehr positiv, es spiegle sich jedoch schon in der ambitionierten Bewertung des Wertpapiers wider.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:24,015 EUR +3,02% (14.11.2017, 14:36)