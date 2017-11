Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.11.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Performance des deutschen Chipherstellers sei beeindruckend. In den vergangenen Wochen und Monaten sei die Infineon-Aktie von einem Hoch zum nächsten geklettert. Untermauert worden sei dies durch starke Zahlen aus dem operativen Geschäft. Am Dienstag, gewährr Infineon erneut Einblick in die Bücher.Wettbewerber wie STMicroelectronics hätten zuletzt bereits starke Zahlen präsentiert. Zudem kursiere nach dem Angebot von Broadcom für QUALCOMM erneut das Übernahmefieber in der Halbleiterbranche. Die Perspektiven für Infineon würden somit trotz der Kursrally gut bleiben. Nach der Konsolidierung könnten die Zahlen den Weg nach oben wieder freimachen. "Der Aktionär" bleibe bullish und setze auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2017)