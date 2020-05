Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Titel befinde sich im Aufwind. Von dem Corona-Crash-Tief bei 10,13 Euro am 19. März habe sich die Infineon-Aktie inzwischen rund 80 Prozent lösen können. Analysten sähen noch immer Luft nach oben. Anleger würden daher beherzt zugreifen. Ein frisches Kaufsignal ebne den charttechnischen Weg Richtung 20 Euro."Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispiellos und die Halbleiterbranche spürt sie deutlich", so Infineon-Vorstand Reinhard Ploss vor wenigen Tagen. Vor allem im für den Konzern wichtigen Bereich Automotive rechne Ploss mit starken Umsatzrückgängen. Er beobachte die Dynamik in den Zielmärkten mit seinem Team aber sehr genau und könne daher auf unterschiedliche Entwicklungen entsprechend schnell reagieren.Schnell reagiert hätten die Investoren auch auf die am Dienstag vorgelegten frischen Zahlen - und hätten beherzt zugegriffen. Begleitet worden sei die dynamische Aufwärtsbewegung von einigen positiven Analystenstimmen.Erweist sich der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 17,50 Euro als nachhaltig, dann würde als nächstes Ziel die 20-Euro-Marke wieder in den Fokus rücken, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link