Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,00 Buy UBS AG Francois-Xavier Bouvignies 02.08.2021 40,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 28.07.2021 43,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 27.07.2021 43,60 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 23.07.2021 39,00 Equal Weight Barclays Capital Andrew Gardiner 12.07.2021 45,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 17.06.2021 43,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 08.06.2021 38,00 Kaufen NORD/LB Alexander Zienkowicz 28.05.2021 38,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 11.05.2021 37,00 Kaufen Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 10.05.2021 42,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 05.05.2021 34,00 Halten Independent Research Markus Jost 05.05.2021 32,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.05.2021 40,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.05.2021 38,00 Overweight Morgan Stanley Dominik Olszewski 04.05.2021

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.08.2021/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 32,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 3. August die Zahlen zum 3. Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen hat. Die Engpässe im Halbleiterbereich dürften anhalten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am 17. Juni vorliegenden Branchenstudie. Allerdings habe sich der Verhandlungsspielraum bei den Preisen vergrößert. Infineon gehöre zu den Profiteuren der E-Mobilität und sollte auch im kommenden Jahr von starker Nachfrage profitieren. Auch Fahrer-Assistenzsysteme seien ein langfristiger Wachstumstreiber.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt dagegen von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für Infineon auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Halbleiterknappheit dürfte in der anstehenden Berichtssaison im Technologiesektor das wohl wichtigste Thema werden, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 12. Juli vorliegenden Studie. Den Chipsektor sehe der Analyst vor diesem Hintergrund generell positiv, Kapazitätsengpässe dürften den Schwung bei Chipproduzenten aber auch 2022 noch begrenzen. STMicro ziehe Gardiner hier den Infineon-Aktien vor.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Börsenplätze Infineon-Aktie: