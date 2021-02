Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 19.02.2021 45,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 18.02.2021 35,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 17.02.2021 42,30 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 15.02.2021 37,00 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 05.02.2021 31,00 Underperform Credit Suisse Achal Sultania 05.02.2021 42,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 05.02.2021 35,50 Halten Independent Research Markus Jost 05.02.2021 40,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 05.02.2021 38,00 Buy UBS AG David Mulholland 05.02.2021 31,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.02.2021 31,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 04.02.2021



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.02.2021/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 31,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 4. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2021 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Februar hervorgeht, habe sich im 1. Quartal die Erholung der Geschäfte im Vergleich zum Vorquartal fortgesetzt. Wachstumstreiber sei dabei das Automobilgeschäft gewesen. Der Umsatz habe um 6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zugenommen, das Segmentergebnis sei deutlich um fast 30 Prozent auf 489 Millionen Euro gestiegen.Unter dem Strich habe der Chiphersteller mit 256 Millionen Euro ebenfalls deutlich mehr als die 109 Millionen Euro im Vorquartal verdient. Dabei seien die Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Konzerns Cypress niedriger ausgefallen als im Vorquartal.Der Chiphersteller Infineon habe nach einem guten Jahresauftakt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. So solle der Umsatz 2020/2021 (per Ende September) laut einer Mitteilung vom Donnerstag, 4. Februar, auf 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 5 Prozent, steigen. Bislang sei Infineon von 10,5 Milliarden ausgegangen. Auch die Segmentergebnis-Marge soll mit 17,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne besser ausfallen, als mit zunächst 16,5 Prozent geplant, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, billigt die Privatbank Berenberg dem Titel das höchste Kursziel von 45 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Der Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie treibe kurzfristig an, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am 18. Februar vorliegenden Studie. Der Engpass in diesem Bereich dürfte bis ins 3. oder 4. Quartal hinein dauern. Von diesem Trend profitiere der Münchener Chiphersteller weiterhin, denn er sei am stärksten auf die Auto-Endmärkte ausgerichtet. Zudem dürfte der Autoabsatz 2021 wieder wachsen.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: