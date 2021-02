Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick:



Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 40,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 19.01.2021 42,70 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 18.01.2021 33,00 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 14.01.2021 32,00 Neutral Bryan, Garnier & Co Frederic Yoboue 14.01.2021 35,00 Outperform Bernstein Research Jay Huang 13.01.2021 38,00 Buy UBS AG David Mulholland 13.01.2021 28,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 11.12.2020 33,00 Overweight Morgan Stanley Adam Wood 10.12.2020 34,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 09.12.2020 22,50 Underperform Credit Suisse Achal Sultania 01.12.2020 32,00 Neutral Merrill Lynch Adithya Metuku 01.12.2020 26,50 Halten NORD/LB Alexander Zienkowicz 27.11.2020 33,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 10.11.2020 28,50 Halten Independent Research Markus Jost 10.11.2020 26,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 10.11.2020



34,045 EUR +0,47% (02.02.2021, 20:04)



34,005 EUR +1,18% (02.02.2021, 17:35)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,70 oder 22,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 4. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat den Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 42,70 Euro angehoben. Analyst Alexander Duval begründet sein höheres Kursziel in einer am 18. Januar vorliegenden Studie mit optimistischeren Schätzungen, einem höheren Bewertungsmultiplikator sowie Transaktionsfantasie. Die Trends in einigen Schlüsselmärkten für die europäische Halbleiterindustrie seien sehr robust. Duval bestätige auch seine Kaufempfehlungen für den Halbleiterzulieferer ASML sowie die Technologiewerte Ericsson, Stillfront, Embracer und Logitech.Die Schweizer Bank Credit Suisse dagegen hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung des Chip-Herstellers zu Leistungshalbleitern auf "underperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die gute Nachfrage nach diesen Produkten setze sich fort, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am 1. Dezember vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Komponenten für den Automobilbau habe sich beschleunigt. Die guten Wachstumsaussichten seien am Markt aber wohl hinreichend eingepreist.Wie Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 29. Januar erwähnt, habe es bei Infineon es in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits eine Reihe von Kurszielanpassungen gegeben. Angesichts der guten Daten einiger Wettbewerber würden die Analysten insgesamt optimistischer für den heimischen Chipriesen. Die Nachfrage scheine ungebrochen.Infineon profitiere von dem Megatrend Elektromobilität. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, so genannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos.Im Geschäftsjahr 2021 erwarte Infineon einen Umsatzanstieg von rund 2 Milliarden Euro auf etwa 10,5 Milliarden Euro. Darin enthalten sei die erstmalig erfolgende Konsolidierung von Cypress für ein gesamtes Geschäftsjahr. Zu diesem Umsatzanstieg werde das Automotive-Segment etwas mehr als die Hälfte beitragen. Die Segmentergebnis-Marge solle rund 16,5 Prozent betragen. Gut möglich, dass Vorstand Reinhard Ploss die Planvorgaben angesichts der starken Nachfrage mit den Q1-Zahlen etwas modifiziere.Kurzfristig dürfte sich die Infineon-Aktie passend zum Gesamtmarkt zwar recht volatil zeigen. Mittelfristig habe sich an den guten Aussichten bei dem Chiphersteller allerdings nichts geändert. Eckdaten zu Q1 und zum laufenden Geschäftsjahr 2020/21 dürften für frische Impulse sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?