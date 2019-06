Kursziel

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 05.06.2019 23,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 04.06.2019 16,30 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 04.06.2019 20,00 Kaufen Independent Research Markus Friebel 04.06.2019 22,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 04.06.2019 17,50 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 04.06.2019 25,00 Buy UBS AG David Mulholland 04.06.2019 25,00 Buy Merrill Lynch Adithya Metuku 03.06.2019 21,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 23.05.2019 21,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 22.05.2019 21,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 09.05.2019 17,00 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 08.05.2019 24,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 08.05.2019 22,00 Hold Société Générale Aleksander Peterc 08.05.2019 19,50 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 07.05.2019 19,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 07.05.2019

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.06.2019/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 16,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 7. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2019 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. Mai zu entnehmen ist, habe sich der Chipkonzern Infineon zwischen Januar und Ende März in einem schwierigen Marktumfeld etwas besser geschlagen als erwartet. Der Umsatz sei im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 im Vergleich um Vorjahreswert um 8 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro geklettert. Der operative Gewinn habe um 6 Prozent auf 332 Millionen Euro zugelegt. Damit habe der Konzern bei beiden Werten besser abgeschnitten, als Experten erwartet hätten. Infineon bestätigte zudem die Ende März wegen der Flaute in der Autoindustrie und des schwächeren Wachstums in China gesenkte Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Bank of America (BofA). Die US-Investmentbank hat die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Adithya Metuku habe in einer am 3. Juni vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen der jüngst weiter eskalierten Handelsspannungen auf die europäischen Halbleiter-Unternehmen untersucht. Anleger sollten kurzfristig mit höheren Schwankungen rechnen, bis es im zweiten Halbjahr womöglich zu einem Deal komme. In kurzfristigen Schwächen sehe der Analyst Kaufgelegenheiten.Die DZ BANK dagegen hat den fairen Wert für Infineon angesichts der geplanten Übernahme von Cypress Semiconductor von 18,80 auf 16,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen. Der Kurssturz der Infineon-Aktie auf die Übernahmepläne signalisiere die Unsicherheit der Anleger, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am 4. Juni vorliegenden Studie. Diese resultiere aus dem hohen Kaufpreis einerseits und wirtschaftlichen Turbulenzen andererseits. Eine Kapitalerhöhung habe zudem Verwässerungseffekte zur Folge, auch steige die Verschuldung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: