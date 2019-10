Die Aussichten und die Prognosen für die Weltwirtschaft würden sich weiter eintrüben. In Europa belaste zusätzlich die hohe Wahrscheinlichkeit eines Brexits ohne Ausstiegsvertrag. Die spekulativ orientierten Rohstoffmarktteilnehmer würden diese Entwicklungen mit einem anhaltenden Abbau der Netto-Long-Positionen quittieren: Die Mehrheit, die noch auf steigende Rohstoffpreise setze, schwinde zunehmend. Tatsächlich dürften sich die Rohstoffe in diesem Umfeld kaum nachhaltig verteuern. Am ehesten könne dies den Edelmetallen gelingen, die aufgrund der geringen industriellen Verwendung und der Eigenschaft als sicherer Anlagehafen von den Unsicherheiten profitieren könnten.



Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. In der kürzeren Frist könnten viele andere Variablen wie z.B. Marktstimmung oder Positionierung spekulativ orientierter Marktteilnehmer einen Einfluss haben. Seit 2016 würden sich die Rohstoffpreise im Großen und Ganzen volatil seitwärts bewegen. Die Produktionskapazitäten würden ausreichen, um die steigende globale Nachfrage nach Rohstoffen zu bedienen. Die schon seit längerer Zeit relativ niedrigen Rohstoffpreisniveaus würden jedoch Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit hinterlassen. Dies dürfte sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung auswirken.



Man werde aber auch die Nachfrageseite genau beobachten müssen, denn es stelle sich die Frage, wann der Weltwirtschaft die Puste ausgehe und wie stark die geopolitischen Themen wie Handelskonflikt oder Brexit die Weltkonjunktur beinträchtigen würden. Die Analysten würden mit einer Abschwächung der Wachstumsdynamik rechnen und im Prognosezeitraum von einer tendenziellen Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise ausgehen. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Oktober/ November 2019) (15.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wieder aufkeimende Abschwungsängste bezüglich der Weltwirtschaft ließen die Rohstoffpreise im Vergleich zum Vormonat nachgeben, so die Analysten der DekaBank.Diesmal hätten sich die Energierohstoffpreise am stärksten verbilligt, wobei dies auch auf den starken Rückgang der Ölpreise zurückzuführen gewesen sei. Dieser Rückgang sei die Korrektur nach dem massiven Ölpreisanstieg Mitte September gewesen, der aus dem Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien und aus der massiven kurzzeitigen Beeinträchtigung der Ölverarbeitung resultiert habe. Die Industriemetallmärkte würden an den Sorgen um die Abschwächung der globalen Wachstumsdynamik leiden. Trotz der leichten Entspannungssignale bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China würden die Belastungen von dieser Seite hoch bleiben.