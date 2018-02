Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der schwache US-Dollar ist wohl auch der Grund dafür, dass die Metallpreise zum Wochenausklang wieder anziehen, so die Analysten der Commerzbank.



Daneben gebe der gestern Nachmittag veröffentlichte ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe Unterstützung, der im Januar weniger stark gefallen sei als erwartet. Seit einem halben Jahr befinde sich der ISM-Index nun auf einem Niveau zwischen 58 und 60, was auf ein dynamisches Wachstum der US-Industrie hindeute. Hierbei spiele auch der schwache US-Dollar eine Rolle, der US-Güter attraktiver mache. Nickel habe in dieser Woche zweimal kurzzeitig die Marke von 14.000 USD je Tonne überwunden und handle heute Morgen nur knapp darunter. Seit Jahresbeginn habe sich Nickel um 9% verteuert, womit es die beste Preisentwicklung unter den Industriemetallen aufweise. Ein Grund für den jüngsten Preisanstieg könnte gestern von MEPS, einem auf die Analyse der Stahlmärkte spezialisierten Research-Institut, geliefert worden sein. Denn demnach laufe die Edelstahlproduktion auf Hochtouren, was für eine entsprechend robuste Nachfrage nach Nickel sorge.



Laut MEPS seien im letzten Jahr weltweit 48 Mio. Tonnen Edelstahl produziert worden, 4,9% mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr solle die Edelstahlproduktion im selben Ausmaß auf dann 50,3 Mio. Tonnen anziehen, ein neuer Rekordwert. Dabei dürfte in allen wichtigen Regionen/Ländern mehr Edelstahl hergestellt werden, wobei die asiatischen Produzenten den Ton angeben würden. Die Edelstahlindustrie sei mit einem Anteil von fast 70% die größte Nachfragekomponente für Nickel. Sie stelle auch noch die viel zitierte Nickelnachfrage für Batterien klar in den Schatten (derzeit rund 3%). (02.02.2018/ac/a/m)







