Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise starten kaum verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Zum Anstieg der gekündigten Lagerscheine dürften auch Finanztransaktionen beigetragen haben. Denn die Zink-Terminkurve befinde sich schon seit einiger Zeit in Backwardation, was die Lagerhaltung unattraktiv mache. Dem Markt stünden jedenfalls aktuell nur noch knapp 140 Tsd. Tonnen Zink in den LME-Lagerhäusern frei zur Verfügung. Der Lagerabbau dürfte sich also noch eine Zeit lang fortsetzen.Im letzten Jahr seien die LME-Zinkvorräte um fast 250 Tsd. Tonnen bzw. 58% abgebaut worden. Dies habe wohl mit zu den Sorgen über eine Angebotsknappheit am globalen Zinkmarkt beigetragen und den Zinkpreis entsprechend mit nach oben getrieben. Die LME-Aluminiumvorräte hätten sich im letzten Jahr ebenfalls halbiert, der Lagerabbau sei aber zuletzt zum Erliegen gekommen. Dagegen hätten sich die SHFE-Aluminiumvorräte innerhalb eines Jahres fast verachtfacht. (08.01.2018/ac/a/m)