Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) in China ist entgegen dem offiziellen PMI im November leicht auf 50,8 gefallen, hält sich damit aber noch im expansiven Bereich, so die Analysten der Commerzbank.Gestern habe in Berlin das G20-Weltstahlforum stattgefunden. Ziel sei es gewesen, konkrete Maßnahmen auszuarbeiten, wie die globalen Überkapazitäten abgebaut werden könnten. Die teilnehmenden Länder (G20-Staaten und 13 weitere OECD-Länder) hätten sich allerdings nur auf Handlungsempfehlungen zum globalen Kapazitätsabbau wie zum Beispiel geringeren Subventionen und weniger Exportkrediten verständigt. Konkrete Maßnahmen seien nicht beschlossen worden.China, auf das der Großteil der weltweiten Überkapazitäten entfalle, habe sich grundsätzlich zum Abbau von weiteren Produktionskapazitäten bereit erklärt. Die USA würden sich weiterhin vorbehalten, mit Strafzöllen auf Stahl auf die Marktverzerrungen zu reagieren. Der Stahlmarkt dürfte nach Erachten der Analysten auch in den nächsten Jahren noch von Überkapazitäten geprägt sein. Dies spreche zugleich für anhaltend hohe Produktionsraten. (01.12.2017/ac/a/m)