Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Industriemetalle wurden durch den festen US-Dollar belastet und gaben in der Breite deutlich nach, so die Analysten der Commerzbank.



Der LME-Industriemetallindex sei um gut 2% gefallen. Blei sei mit einem Minus von über 4% der größte Verlierer gewesen. Eine Preiserholung bleibe heute Morgen bislang aus. China habe im Januar trotz der hohen Preise überraschend viele Rohstoffe importiert, so auch Kupfer. Gemäß Daten der Zollbehörde seien die Einfuhren von unverarbeitetem Kupfer im Vergleich zum Vorjahr um 16% auf 440 Tsd. Tonnen gestiegen. Die chinesischen Händler hätten offenbar im Vorfeld des Neujahrsfestes, das nächste Woche stattfinde, Nachfrage vorgezogen und entsprechend viel Kupfer importiert. Im letzten Jahr sei das Neujahrsfest Ende Januar gefeiert worden, sodass die Importzahlen allerdings auch etwas verzerrt seien.



Sogar noch deutlich stärker seien die Einfuhren von Kupferkonzentrat gestiegen. Diese hätten mit 1,62 Mio. Tonnen 25% über Vorjahr gelegen. Stark angezogen hätten auch die Eisenerzimporte. Sie hätten mit rund 100 Mio. Tonnen 9% über Vorjahr gelegen, was zugleich den zweithöchsten Monatswert aller Zeiten darstelle. Hier spiele offenbar die Erwartung eine Rolle, dass die Produktionseinschränkungen in der Stahlindustrie während der Wintermonate Mitte März wieder aufgehoben würden. Entsprechend würden sich die Stahlhersteller schon vorbereiten und Eisenerzvorräte aufbauen. Industriekreisen zufolge bestehe aber auch ein Mangel an qualitativ hochwertigem Eisenerz in China, sodass China verstärkt höherwertiges Erz am seewärtigen Markt einkaufe. Die Eisenerzvorräte in den chinesischen Häfen lägen zwar fast auf Rekordhoch, seien aber großteils von geringerer Qualität. (08.02.2018/ac/a/m)