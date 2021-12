Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

28,20 EUR +2,17% (16.12.2021, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

27,93 EUR +1,49% (16.12.2021, 11:08)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (16.12.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF).Die Zahlen für das Q3 2021/22 (31.10.) hätten beim Umsatz (+22% y/y auf 7,39 Mrd. Euro) und ergebnisseitig (u.a. EBIT: +41% y/y auf 1,61 Mrd. Euro) im Rahmen der Analystenprognosen (7,25 Mrd. Euro bzw. 1,57 Mrd. Euro) gelegen, seien aber ergebnisseitig hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 (31.01.) habe Inditex bestätigt und rechne u.a. weiterhin mit einer Bruttomarge von 57% bis 58% (9M 20/21: 59,0%) sowie einem Anstieg des Anteils der Online-Umsätze am Konzernumsatz in 2021/22 auf mehr als 25%. Zu Beginn des Q4 2021/22 (01.11. - 10.12.) habe der Konzernumsatz (wb.) um 33% y/y zugelegt, was Lusebrink als erfreulich werte. Zudem habe der Bekleidungskonzern mitgeteilt, dass die Implementierung der Inditex Open Platform (IOP) nun bereits zu 97% (Ende Q2 2020/21: 95%) umgesetzt sei.Seine Prognosen (u.a. EPS 2021/22e: 1,09 Euro; EPS 2022/23e: 1,25 Euro) behalte Lusebrink bei. Der Analyst sehe Inditex mit dem integrierten Geschäftsmodell weiterhin sehr gut für den Trend zum Online-Kauf von Mode aufgestellt. Als Herausforderung für Inditex als führenden Anbieter von "Fast Fashion" erachte Lusebrink den sich verstärkenden Trend zu mehr Nachhaltigkeit (u.a. Kauf langlebigerer Modeartikel).Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Inditex-Aktie (seine Dividendenerwartung (12 Monate): 0,93 Euro/Aktie). Das Kursziel werde von 30 Euro auf 29 Euro gesenkt. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze Inditex-Aktie: