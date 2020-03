Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (19.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF). von 33,00 Euro auf 23,00 Euro.Die Zahlen für das Q4 2019/20 (31.01.) seien umsatzseitig besser als erwartet ausgefallen, seien aber ergebnisseitig hinter den Analystenprognosen sowie dem Marktkonsens zurückgeblieben. Der Start in das Geschäftsjahr 2020/21 (31.01.) sei durch die Ausbreitung von Covid-19 geprägt gewesen und habe u.a. in der Zeit vom 01.03. bis 16.03.2020 zu einem deutlichen Umsatzeinbruch (-24% y/y) geführt. Inditex verzichte angesichts der Unsicherheit bzgl. der weiteren Entwicklung bei Covid-19 auf einen Ausblick für 2020/21 und auf einen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018/19.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020/21 (EPS: 1,022 (alt: 1,319) Euro; DPS: 0,88 (alt: 1,23) Euro) und 2021/22 (EPS: 1,248 (alt: 1,425) Euro; DPS: 0,96 (alt: 1,33) Euro).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Inditex-Aktie. (Analyse vom 19.03.2020)Börsenplätze Inditex-Aktie: