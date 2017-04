Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

33,56 EUR -0,12% (07.04.2017, 09:46)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (07.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktie: Dynamischer Kursanstieg! ChartanalyseIm gestrigen Handel nahm die Aktie des Spanischen Modekonzerns Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) Kurs auf die Jahreshochs und überwand diese zugleich dynamisch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Angefangen habe die Erfolgsgeschichte der Inditex-Aktie nach einem Verlaufstief von 4,63 Euro gegen Ende 2008, seitdem befinde sich das Wertpapier in einem stetigen Aufwärtstrend und habe bis November 2015 auf ein Allzeithoch von 35,42 Euro zulegen können. Zwar habe sich kurz darauf eine abwärts gerichtete Korrektur eingestellt, jedoch habe die Inditex-Aktie nur wenig an Wert verloren und habe bereits bei rund 27,00 Euro einen tragfähigen Boden vorgefunden. Von dieser Stelle aus habe sich das Papier wieder sukzessiv aufwärts gearbeitet und Ende September letzten Jahres ein vorläufiges Hoch bei 33,48 Euro markiert.Zwar kam es anschließend noch einmal zu einem Test der runden Marke von 30,00 Euro, seit Ende Februar zeigt sich der Wert wieder sehr interessante für Anleger und konnte dadurch im gestrigen Handel sogar über die Septemberhochs dynamisch zulegen, was nun weiteres Kurspotenzial an die Allzeithochs aus 2015 bei 35,42 Euro freigesetzt haben sollte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.04.2017)Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:33,54 EUR -0,42% (07.04.2017, 09:23)