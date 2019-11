Wien (www.aktiencheck.de) - Die Vorlaufindikatoren für die indische Wirtschaft zeigen vorerst weiter nach unten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.



Der kombinierte Einkaufsmanagerindex aus Verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungen liege unter der 50er Marke und signalisiere damit ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität. Die Industrieproduktion im August habe bereits enttäuscht; sie sei um 1,1% zurückgegangen, statt wie erwartet um 1,7% zu wachsen. Gleichzeitig seien die Verbraucherpreise (+4% p.a.) im September etwas stärker als erwartet gestiegen. Analysten würden jedoch erwarten, dass die Teuerungsrate wieder unter 4% fallen und die Notenbank im Dezember erneut die Zinsen senken werde.



Trotz der überraschenden Steuersenkung für Unternehmen würden negative Gewinnrevisionen für die kommenden zwölf Monate überwiegen. Die aktuellen Unternehmensergebnisse hätten zwar zumeist leicht über den Schätzungen der Analysten gelegen, doch seien diese in den vergangenen Monaten sehr stark abgesenkt worden. Die indischen Aktien hätten im Oktober dennoch um knapp 4% zugelegt. Globaler Rückenwind, Kapitalzuflüsse von in- und ausländischen institutionellen Investoren sowie Spekulationen über eine mögliche Senkung oder gar Abschaffung von Kapitalmarktsteuern hätten kräftige Unterstützung geboten. Auf Basis der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate seien indische Aktien derzeit deutlich teurer als im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts. (Ausgabe November 2019) (18.11.2019/ac/a/m)





