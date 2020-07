Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmarkt legte im Juni kräftig zu, um mehr als 7%, trotz einer Flut an schlechten Nachrichten, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "emreport".Bei den meisten börsennotierten Unternehmen dürfte es insgesamt deutliche Umsatzverluste von durchschnittlich 5% und noch stärkere Gewinnrückgänge im deutlich zweistelligen Bereich geben. Ähnlich wie in den USA gebe es aber auch Krisengewinner unter einigen der Reichsten. Mukesh Ambani, Mehrheitseigentümer der Reliance Industries Gruppe, sei zum siebtreichsten Mann der Welt aufgestiegen und habe damit an der Investmentlegende Warren Buffet vorbeigezogen. Er sei derzeit übrigens der einzige Asiate unter den Top 10 der Multi-Milliardäre.Die Zentralregierung in Delhi habe unterdessen das Lebensmittelprogramm um fünf Monate verlängert, mit dem an rund 800 Millionen Inder kostenlos grundlegende Nahrungsmittel, wie etwa Reis, Weizen und Hülsenfrüchte ausgegeben würden. Überraschend habe die Regierung aber nicht nur finanzielle Hilfen für die Landwirtschaft angekündigt, sondern habe weitreichende Liberalisierungen vorgenommen. Vor allem werde den Bauern künftig erlaubt, weitgehend selbst darüber zu entscheiden, an wen und zu welchem Preis sie ihre Produkte verkaufen würden. Damit sollten Korruption, Ausbeutung und Misswirtschaft eingedämmt und die Produktivität gesteigert werden. Premier Modi sehe die indische Landwirtschaft als einen zentralen Faktor, um sein Ziel einer "Fünf-Billionen-Dollar-Volkswirtschaft" zu erreichen. (Ausgabe Juli 2020) (21.07.2020/ac/a/m)