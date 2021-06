Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmarkt gehörte im Mai zu den stärksten Schwellenländermärkten mit einem Plus von mehr als 6%, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Der BSE Sensex habe damit zu Monatsende nur noch ganz knapp unter seinem Allzeithoch notiert, andere Indices sogar auf neuen Rekordständen. Hinzu gekommen sei für ausländische Investoren eine leichte Aufwertung der Indischen Rupie. Unterdessen entspanne sich die Pandemiesituation rasant. Ende April hätten sich in der Spitze täglich rund 400.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Einen Monat später seien es "nur" noch knapp 130.000 gewesen - wohlgemerkt bei einer Gesamtbevölkerung von rund 1,4 Mrd. Menschen. Weniger positiv sei allerdings, dass sich das Impftempo zuletzt verlangsamt, statt erhöht habe, im Wesentlichen aufgrund von Lieferengpässen. Ende Mai seien rund 12% der Bevölkerung geimpft gewesen. Im besten Fall würden bis Jahresende wohl rund 50% der Erwachsenen alle zwei Impfdosen erhalten haben.



Volkswirtschaftlich habe das Wachstum im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2020/2021 mit einem Plus von 1,6% überrascht. Die nationale Statistikbehörde habe ein Schrumpfen um rund ein Prozent prognostiziert. Getragen worden sei das bessere Wachstum vor allem vom produzierenden Bereich und vom Außenhandel. Gleichzeitig zeige sich die Inflation sehr hartnäckig, gerade bei Nahrungsmitteln, aber keineswegs nur dort. (Ausgabe Juni 2021) (21.06.2021/ac/a/m)





