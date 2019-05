Das Wachstum der EWU-Geldmenge M3 habe sich, wie ebenfalls gestern gemeldet worden sei, im April von 4,6% auf 4,7% im Vorjahresvergleich beschleunigt. Auch habe die Kreditvergabe an private Haushalte (3,2% nach 3,1%) sowie an nicht-finanzielle Unternehmen (2,7% nach 2,5%) an Tempo zugelegt. Dies sei erfreulich, als dadurch der Aufwärtstrend beim privaten Verbrauch sowie bei den Unternehmensinvestitionen unterstützt werde.



Die Detaildaten zur Kreditvergabe an Unternehmen würden aber auch eine Schwachstelle offenbaren, die Spannungen innerhalb des Euroraums verstärken könnte. Während in Deutschland und Frankreich die Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen im Vorjahresvergleich um knapp 8% bzw. knapp 7% gestiegen seien, hätten sie in Italien um fast 8% nachgegeben. Damit würden sich für Italien, das ohnehin unter einem schwachen Wachstum leide und unter einer hohen Last an Staatsschulden ächze, weitere konjunkturelle Belastungen abzeichnen.



Das französische BIP sei im ersten Quartal 2019 gegenüber der Vorperiode um 0,3% gewachsen. Damit sei heute Morgen die vorläufige Schätzung bestätigt worden.



Normalerweise würden sich konjunkturelle Schwächephasen mit einer Verzögerung von ca. einem halben Jahr negativ am Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Davon sei aktuell aber nichts zu sehen. Trotz der Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft seit Mitte des vergangenen Jahres entwickle sich der deutsche Arbeitsmarkt weiterhin stabil. Dieser Trend sollte sich auch im laufenden Monat fortgesetzt haben. Die Analysten würden für Mai in saisonbereinigter Rechnung mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl um 10.000 Personen gegenüber dem Vormonat rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote dürfte damit auf dem historischen Tiefstand von 4,9% verharren. Allerdings sei auch ein weiterer Rückgang auf 4,8% nicht auszuschließen. (29.05.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der von der EU-Kommission ermittelte Index des EWU-Wirtschaftsvertrauens ist im Mai entgegen den Erwartungen von 103,9 auf 105,1 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Ein positiver Effekt sei dabei vom Verbrauchervertrauen ausgegangen. Der entsprechende Teilindex sei von -7,3 auf -6,5 Punkte gestiegen, womit diesbezüglich der bereits vorläufig gemeldete Wert bestätigt worden sei. Überraschenderweise habe sich aber auch der Index für das Industrievertrauen von -4,3 auf -2,9 Punkte verbessert. Bei einer uneinheitlichen Entwicklung in den anderen Sektoren (Services, Einzelhandel, Bau) habe dies zum ersten Anstieg des gesamten Wirtschaftsvertrauens seit Juni 2018 geführt. So erfreulich dies sei, so stelle es doch noch lange keinen Grund dar, nun bereits das Ende der konjunkturellen Durststrecke auszurufen. Vielmehr weise das Stimmungsniveau nach wie vor auf ein sehr verhaltenes BIP-Wachstum im Euroraum hin.