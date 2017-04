Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

Rye (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse der Analystin Jing He von Gabelli & Company:Aktienanalystin Jing He vom Investmenthaus Gabelli & Company spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) aus.Incyte Corp. verfügt nach Ansicht der Analysten von Gabelli & Company im Vergleich zu anderen mittelgroßen Biotechunternehmen über das beste Onkologie-Portfolio und bietet ein starkes Gewinnwachstumspotenzial.Analystin Jing He geht davon aus, dass Epacadostat wegen des Potenzials einer Erstlinientherapie bei verschiedenen Tumortypen als der nächste Megablockbuster I/O-Wirkstoff erweisen werde. In Kombination mit PD-1-Inhibitoren befinde sich das Mittel in den Krebs-Indikationen Melanome, Lunge, Hals, etc. in Phase III-Studien. Die Kombinationstherapie habe im Vergleich zu anderen I/O-Kombos eine Überlegenheit demonstriert. Der Spitzenumsatz könnte sich auf 5,1 Mrd. USD belaufen.Das Interesse größerer Unternehmen wie Gilead Sciences, Merck, Sanofi oder Amgen an Incyte könnte sich intensivieren.