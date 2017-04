Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

126,94 Euro +1,31% (03.04.2017, 14:43)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 135,90 +1,67% (03.04.2017, 14:50, vorbörslich)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

(03.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Boston (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Michael Schmidt von Leerink Swann & Co.:Aktienanalyst Michael Schmidt vom Investmenthaus Leerink Swann & Co. rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Incyte Corp. habe weitere Details zur Zusammenarbeit mit Merck & Co. (Evaluierung von epacadostat in Kombination mit Merck’s Keytruda) bekannt gegeben. Mit dem Start verschiedener Testreihen sei noch vor Jahresende zu rechnen.Die jüngsten Kursbewegungen bei der Incyte-Aktie seien vornehmlich auf M&A-Spekulationen zurückzuführen. Die Analysten von Leerink Swann & Co. sehen die neuesten Nachrichten im Hinblick auf die langfristigen Fundamentaldaten als positiv an.In ihrer Incyte-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Lerrink Swann & Co. das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 130,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Incyte-Aktie:126,88 Euro +1,52% (03.04.2017, 14:09)