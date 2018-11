Börse Frankfurt-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:

Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (30.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, weiterhin zum Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Mit der Vorlage des Q3-Berichts habe InTiCa Systems die vorläufigen Zahlen bestätigt, denen zufolge das Unternehmen bei einem Umsatzrückgang um 16 Prozent auf 10,7 Mio. Euro einen operativen Fehlbetrag von -0,72 Mio. Euro (Vorjahr: +0,35 Mio. Euro) habe hinnehmen müssen, sodass auch nach neun Monaten beide Kennzahlen rückläufig seien (Umsatz -1,8 Prozent auf 36,6 Mio. Euro, EBIT -98,8 Prozent auf 13.000 Euro). Der Vorstand habe daraufhin Ende Oktober die Umsatzprognose für 2018 von 53 Mio. Euro auf 47 bis 49 Mio. Euro reduziert und das EBIT-Ziel von einer positiven Marge von ca. 3 Prozent auf ein Defizit von bis zu -1,0 Mio. Euro korrigiert.Die Detailzahlen hätten noch einmal belegt, dass besonders der angespannte Arbeitsmarkt und hohe Personalkosten aktuell ein größeres Problem darstellen würden. Während die Materialaufwandsquote (in Relation zur Gesamtleistung) nach neun Monaten von 54,9 auf 53,7 Prozent habe reduziert werden können, habe sich die Personalaufwandsquote von 23,0 auf 24,7 Prozent erhöht. Hinzu komme der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,5 auf 1,2 Mio. Euro maßgeblich wegen der höheren Kosten für Leiharbeiter.InTiCa arbeite nun an einer stärkeren Automatisierung und erwäge eine Verlagerung eines Teils der Produktion von Tschechien nach Mexiko. Zu den weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zähle u.a. die Bereinigung des Portfolios um margenschwache Kleinserien. Neben den angelaufenen Optimierungsmaßnahmen habe vor allem der Start der dritten Serienproduktion in Mexiko, der nach einer weiteren Verschiebung nun Ende Q1 2019 erfolgen könnte, kurzfristig den größten Effekt auf das Ergebnis. In Verbindung mit dem hohen Auftragsbestand von 83 Mio. Euro per Ende September biete das gute Aussichten für das nächste Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie: