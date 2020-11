Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (25.11.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Auch, wenn die Q3-Zahlen von InTiCa die Vorjahreswerte noch deutlich verfehlt hätten, würden sie im Vergleich mit dem zweiten Quartal bereits eine deutliche Erholung zeigen. Vor allem dank der starken Nachfrage nach E-Solutions-Produkten, mit denen in den ersten neun Monaten bereits 50 Prozent der Erlöse hätten erwirtschaftet werden können, seien im Sommer kräftige Umsatzzuwächse (in Relation zum Vorquartal) und ein deutlich verbessertes EBIT erzielt worden, das nur noch leicht negativ ausgefallen sei. Auch der Auftragsbestand habe sich wieder erhöht und mit 117 Mio. Euro das höchste Niveau seit einem Jahr erreicht.Der Vorstand bleibe wegen der Pandemierisiken aber trotzdem vorsichtig und gebe weiterhin keine konkrete Prognose für das Gesamtjahr ab. Sofern Werksschließungen und Lieferunterbrechungen ausbleiben würden, sei aber ein weiterer Aufholprozess beim Umsatz und ein positives operatives Ergebnis im vierten Quartal möglich.Steffen gehe davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr nur noch leicht gegenüber 2019 zurückgehen werde, was zu einem geringen operativen Verlust führen würde. In dem für die Automobilindustrie extrem schwierigen Jahr 2020 wäre das eine sehr starke Leistung. Ab 2021 sollten sich bei InTiCa die kräftigen Wachstumstreiber wieder durchsetzen. Das Modell des Analysten signalisiere auf dieser Basis nach angehobenen Schätzungen nun einen fairen Wert von 10,00 Euro je Aktie (bislang: 8,80 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link