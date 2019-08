Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Implenia-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Implenia-Aktie:

28,00 EUR +2,34% (20.08.2019, 09:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

30,38 CHF +0,46% (20.08.2019, 09:35)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (20.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Gesundes Umsatzniveau: Implenias Umsatz sei im 1H19 um 2,8% (J/J) auf CHF 2.184 Mio. gestiegen, im Einklang mit den Erwartungen.Margendruck unverändert hoch: Das EBIT sei hingegen um -48,5% auf nur noch CHF 9,3 Mio. gesunken und habe den Konsenswert damit um 16% verfehlt; Grund hierfür seien die unerwartet hohen Verluste bei Civil Engineering (Norwegen) und der gesunkene Gewinnbeitrag von Specialties (Polen) gewesen. Im EBIT enthalten gewesen seien Kosten für die Strategieumsetzung von ca. CHF 10 Mio.Nettoverlust: Der Reingewinn nach Minderheitsanteilen habe noch CHF 1,3 Mio. betragen, die Folge von EBIT-Rückgang und Finanzkostenanstieg. Implenias Eigenkapitalquote sei von 21,0% (Ende Juni 2018) auf 19,3% gesunken.Schwacher Cashflow: Der FCF sei von CHF -139 Mio. (1H18) weiter auf CHF -168 Mio. (bzw. CHF -197 Mio. vor IFRS 16) gesunken und widerspiegele damit das tiefere Betriebsergebnis, die gestiegenen Investitionen in Maschinen und Development, den Zahlungsverzug bei einigen Großprojekten, bei gleichzeitig frühzeitiger Bedienung der Gläubiger.Die Ergebnisse von Implenia für das 1H19 hätten unter den Markterwartungen gelegen, und obwohl das Management die Ziele für das GJ19 sowie die mittelfristigen Ziele bestätige, könne Pomrehn weiteres Abwärtspotenzial bei seinen Schätzungen erkennen. Die Investoren müssten realisieren, dass auch dieser Turnaround angesichts der Komplexität des Geschäfts Zeit brauche.Aufgrund der negativen Gewinndynamik und weiterer Abwärtskorrekturen beurteilt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, die Implenia-Aktie weiterhin zurückhaltend und bestätigt sein "hold"-Rating. Das Kursziel laute CHF 32. (Analyse vom 20.08.2019)