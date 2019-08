Börsenplätze Implenia-Aktie:



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (21.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Positiver Marktausblick: An der gestrigen Analystenpräsentation habe Implenia ein ziemlich positives Bild seiner sechs Hauptmärkte Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Norwegen und Schweden gezeichnet, dies besonders mit Blick auf den Tiefbau, wo hohe Investitionen geplant seien, während sich beim Gebäudebau einige Schwächen zeigen könnten. Implenias Auftragsbestand von CHF 6,4 Mrd. (+2,2% J/J) garantiere in den nächsten ein bis zwei Jahren Prognosesicherheit, das Management betonte zudem, dass sich auch die Qualität dieses Bestands verbessert habe.Die Margenverbesserung brauche Zeit: Dank seiner Preisgestaltungsmacht habe Implenia die Kosten gut im Griff. Das margenverwässernde Projekt in Südbaden habe per Ende 2018 abgeschlossen werden können, die defizitären Projekte in Norwegen und Polen würden die Margen jedoch im 2H19 weiter belasten. Hinzu kämen Strategieumsetzungskosten von rund CHF 10 Mio., ebenfalls zu verbuchen im 2H19.Neue Strategie: Implenia wolle sich künftig stärker auf komplexe Großprojekte konzentrieren, bei denen es weniger Konkurrenz durch kleinere Mitbewerber gebe. Dies erfordere allerdings eine noch bessere Risikokontrolle, sollten Verluste in Zukunft vermieden werden.Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell erhält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, ein neues Kursziel von CHF 30 (bisher: CHF 32), was nahe am gegenwärtigen Kurs liegt, und er hält deshalb an seinem "hold"-Rating für die Implenia-Aktie fest. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link