LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Implenia-Aktie:

26,78 EUR -0,81% (23.03.2020, 12:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

28,78 CHF +0,91% (23.03.2020, 11:47)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (23.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).CEO für Spin-off: Implenia habe Marc Pointet zum designierten CEO der Ina Invest Holding AG und der Ina Invest AG ernannt. Marc Pointet sei seit 2006 für Mobimo als Head of Project Management tätig gewesen. Seit 2013 sei er Mitglied der Geschäftsleitung und dort für sämtliche Aktivitäten in der Westschweiz verantwortlich gewesen.Nächster Kursimpuls: Kapitalmarkttag von Implenia und Ina Invest am 21. April 2020Die geplante Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios in eine neue Immobilienanlagegesellschaft dürfte diesem Bereich helfen, sein Wachstum durch die Finanzierung mit neuem Eigenkapital und Fremdkapital zu beschleunigen, auch wenn die Anteile der Implenia-Aktionäre kurzfristig verwässert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Implenia-Aktie: