LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Implenia-Aktie:

34,50 EUR +1,32% (01.10.2019, 10:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

37,78 CHF +0,80% (01.10.2019, 10:41)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (01.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Auf dem heutigen Kapitalmarkttag werde Implenia die Anleger heute über den Fortschritt der Strategieumsetzung, jüngste Entwicklungen in den vier Divisionen, die Aktivitäten des Optimierungsprogramms und darüber informieren würden, wie die Gruppe ihre ehrgeizigen Ziele erreichen werde.Neue Immobiliengesellschaft: Während Implenias Organisationsstruktur weiter auf den vier Sparten Entwicklung, Hochbau, Tiefbau und Spezialitäten mit operativen, strukturellen und finanziellen Synergien basiere, entstehe ein neues Anlagevehikel, das ca. 25% des aktuellen Immobilienportfolios von Implenia umfasse. Dabei würden Anleger durch den Kauf von Anteilen und Kapitalerhöhungen beteiligt. Insofern sehe Implenia die Chance, den Wert seines Immobilienportfolios erheblich zu steigern. Implenia schätze den aktuellen Marktwert dieser neuen Immobilienanlagegesellschaft auf deutlich über CHF 100 Mio., ggü. dem Buchwert von Implenias Landbestand von CHF 199 Mio. per Ende Juni. Auf kurze Sicht werde das Unternehmen nicht an die Börse gehen, dies bleibe mit zunehmendem Wachstum jedoch eine Option.Wenngleich Implenia die Synergien zwischen dem Entwicklungsgeschäft und den drei anderen Divisionen anerkenne, beabsichtige das Unternehmen, durch eine Teilausgliederung des Entwicklungsgeschäfts, dessen Wert wegen der Nichtveröffentlichung von Informationen immer schwer zu bestimmen gewesen sei, um Wertpotenzial freizusetzen. Pomrehn begrüße diesen strategischen Schritt, der dem Shareholder Value zugutekommen dürfte. Allerdings hätte dieser bereits früher erfolgen können, um von der starken Marktentwicklung der vergangenen Jahre zu profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Implenia-Aktie: