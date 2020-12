Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



15,97 EUR +14,81% (30.12.2020, 10:41)



SE0014855029



A2QCUH



8IM1



Implantica (ISIN: SE0014855029, WKN: A2QCUH, Ticker-Symbol: 8IM1) ist eine Schweizer Medizintechnikfirma. (30.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Implantica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medtechunternehmens Implantica (ISIN: SE0014855029, WKN: A2QCUH, Ticker-Symbol: 8IM1) unter die Lupe.Mitte November, in AKTIONÄR-Ausgabe 48/2020, hätten sieben Experten sieben verschiedene Aktien mit einem Kurspotenzial von 111 Prozent vorgestellt. Das "Rennen" habe inzwischen AKTIONÄR-Redakteur Michael Schröder mit dem deutschen Nebenwert IBU-tec für sich entschieden. Mit Implantica nehme nun eine weitere Aktie aus dieser Titelstory an Fahrt auf.Durch das IPO im September habe Implantica namhafte Investoren wie Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder oder TIN Fonder als Aktionäre gewinnen können und habe 1,1 Mrd. Schwedische Kronen (umgerechnet 107,8 Mio. Euro) eingenommen. Das Geld könne Implantica gut gebrauchen, denn noch verzeichnet die Medtechfirma keine nennenswerten Umsätze.Mit dem CE-zertifizierten Medizinprodukt RefluxStop stehe der erste potenzielle Kassenschlager in den Startlöchern. Das fünfteilige Silikonimplantat werde im Magen bei Patienten mit Refluxerkrankungen (Magensäure-Rückfluss) platziert und solle das Leben der Betroffenen massiv erleichtern. Implantica könnte damit einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung der Krankheit einleiten.Seit Vorstellung in AKTIONÄR-Ausgabe 48/2020 zu Kursen von 8,70 Euro liege die Implantica-Aktie gut 60 Prozent im Plus. Langfristig bleibe der Titel hochinteressant, aber auch spekulativ. Neueinsteiger sollten für einen Einstieg auf günstigere Kurse warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bereits engagiere Anleger sollten an der Implantica-Aktie festhalten. (Analyse vom 30.12.2020)