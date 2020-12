Während der Gesamtmarkt auf dem Weg nach oben sei, zeige sich beim Blick auf einzelne Branchen ein gemischtes Bild: Bei den Pandemie-"Profiteuren" seien Gewinnmitnahmen zu beobachten. Vor allem große Techtitel wie Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), aber auch kleinere Spezialanbieter stünden mehr und mehr auf den Verkaufslisten - Aktien wie HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140), Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111), Zoom Video Communications (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2), TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90), SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94), Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) und Peloton (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M), um nur einige Beispiele zu nennen.



Hingegen würden vor allem Werte aus den Bereichen Entertainment, Airlines, Cruises und Hotels steigen wie etwa Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330), Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) und Carnival (ISIN GB0031215220/ WKN 120071) in der Gunst der Anleger. In Österreich hätten zuletzt Finanz- und Ölwerte wie Uniqa (ISIN AT0000821103/ WKN 928900), Erste Group (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) und Schoeller-Bleckmann (SBO) (ISIN AT0000946652/ WKN 907391) überproportional zugelegt, während defensive Titel wie Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204/ WKN 890447) und Österreichische Post (ISIN AT0000APOST4/ WKN A0JML5) wenig gesucht gewesen seien.



Zwar sei weiterhin fraglich, wann die Wirtschaft zur früheren Normalität zurückfinden werde. Fluggesellschaften, Hotelketten, Kreuzfahrtgesellschaften und noch viele mehr könnten ihre Aktivitäten aber im Lauf des kommenden Jahres langsam wieder hochfahren und somit auch die Umsätze wieder steigern. Zudem dürften vor allem zyklische Aktien bzw. analytisch preiswertere, so genannte Value-Titel, deren Gewinnentwicklung wesentlich vom Konjunkturverlauf bestimmt werde, wieder stärker in den Fokus rücken.



Vor diesem Hintergrund könnten mittelfristig auch Indices, die derzeit noch "abgeschlagen" seien, 2021 aufholen. Beispiele seien der EURO STOXX® Select Dividend 30 (ISIN CH0020751589/ WKN A0C4HG) und der STOXX® Global Select Dividend 100 (ISIN US26063V1180/ WKN A0SNHJ), die mit dividendenstarken Aktien bestückt seien, die traditionell zu den Value-Aktien zählen würden, sowie der STOXX® Global ESG Leaders Select 50 (ISIN CH0298407286/ WKN A164CB), in dessen Fokus Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien stünden. Diese breit diversifizierten Indices bestünden aus einer Vielzahl verschiedener Aktien, die sich durch eine verhältnismäßig geringe Schwankungsbreite und eine attraktive Dividendenpolitik auszeichnen würden. Raiffeisen Centrobank habe auf die genannten Indices fortlaufend Zertifikate im Angebot. (10.12.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Auf diese Nachricht hat die Welt gewartet: Der deutsche BioNTech-Konzern (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und sein amerikanischer Partner Pfizer Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) sowie das US-Unternehmen Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) konnten in klinischen Studien nachweisen, dass ihre mRNA-basierten Impfstoffe einen rund 95-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Bei dieser Methode werde gesunden Menschen mRNA injiziert, die ausgewählte virale Proteine produziere und damit eine Immunantwort auf diese Virenproteine erziele. Schon in Kürze würden die ersten Impfungen beginnen. Großbritannien habe das Präparat von BioNTech/Pfizer bereits zugelassen. Weitere Zulassungen - vor allem in den USA und der EU - seien nur noch eine Frage von wenigen Tagen oder Wochen.