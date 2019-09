Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Stimmung nur einen Teil des Ganzen widerspiegelt. Niedrige Renditen in den Kernmärkten führen dazu, dass Investoren das Deal Underwriting schwieriger finden, zumal die Wachstumsaussichten sich in jüngster Zeit eingetrübt haben. Außerdem halten laut RICS bis zu 80 Prozent der Investoren die Preise in Frankreich und Deutschland für überteuert. Hinzu kommt die geringe Verfügbarkeit von Immobilien - nicht alle sind investabel -, ein weiterer Faktor, der die Marktaktivität bremst. In einem Multi-Asset-Kontext bieten Immobilien aus unserer Sicht jedoch nach wie vor attraktive risikoadjustierte Renditen. Sie sind zwar niedrig, im Vergleich zu Unternehmensanleihen mit Investment Grade jedoch weiterhin attraktiv.



Laut der jüngsten Umfrage von INREV lagen die Mittelzuflüsse für europäische Strategien im Jahr 2018 bei über 30 Milliarden Euro, was weitgehend dem Gesamtvolumen entspricht, das im Jahr 2017 aufgenommen wurde und über dem Höchststand des Jahres 2007 vor der globalen Finanzkrise lag.



Folglich dürften Investoren auch im Jahr 2019 noch genügend Kapital zur Verfügung haben. Das Paradoxe dabei ist, dass die Investoren, während sie sich Sorgen um die Preisgestaltung, aufgrund der mehrjährigen starken Kapitalbeschaffung, machen, gleichzeitig auf einem Rekordwert von "Trockenpulver" sitzen. Das verfügbare Kapital deutet vor allem auf eins hin - Renditedruck. Bei so viel Kapital, das eingesetzt werden muss, würde ein Abschwung der Wirtschaft, der unweigerlich Preissenkungen nach sich ziehen dürfte, schnell ein Kaufsignal am Markt auslösen - insbesondere dann, wenn die Zinsen nach wie vor niedrig sind und weitere quantitative Lockerungen seitens der Zentralbanken in Aussicht gestellt werden.



Sofern die Liquidität nicht austrocknet - oder die Märkte von einem unvorhergesehenen Ereignis getroffen werden - ist unserer Ansicht nach, das Risiko eines deutlichen Preisabschwungs vorerst begrenzt." (18.09.2019/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Der moderate Ausblick für die Immobilienmärkte spiegelt die Entwicklung der Gesamtwirtschaft wider, so die Experten von PGIM Real Estate.Wirtschaftsindikatoren, wie der PMI, lägen nach wie vor auf einem mit dem Wirtschaftswachstum übereinstimmenden Niveau, hätten sich aber im Laufe des letzten Jahres abgeschwächt. Das BIP-Wachstum habe sich verlangsamt, während die anhaltenden geopolitischen Risiken die Dynamik belasten würden - darunter Brexit, Proteste in Frankreich und das Ausbreiten globaler Handelskonflikte. Das Jahr 2019 sollte zunächst das Jahr sein, in dem die EZB und andere europäische Zentralbanken mit einer Straffung ihrer Geldpolitik beginnen würden. Wenngleich die weiterhin lockere Geldpolitik die Preisgestaltung im Immobiliensektor auch in diesem Jahr unterstützen sollte, seien Investoren zunehmend über das niedrige Renditeniveau besorgt.