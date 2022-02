Bild: Pixabay

Beste Aussichten auf langfristigen Wertzuwachs

Was sollte man bei Investment Immobilien in NRW beachten?

Generell gilt es, sich ausreichend Zeit für den Erwerb einer Immobilie zu nehmen. Insbesondere dann, wenn die Immobilie als Kapitalanlage dienen soll, sollte diese aber sorgfältig ausgewählt werden. Bevor man in eine Immobilie als Sachwert in NRW investiert, müssen einige Punkte geprüft werden, um zu erkennen, ob es sich auch um ein lohnendes Investment handelt. Dazu zählen neben der Lage und der Infrastruktur in der unmittelbaren Umgebung vor allem die Vermietbarkeit, ein der Marktsituation entsprechender Preis sowie steuerliche Aspekte. Wer sich beispielsweise für eine Denkmalimmobilie entscheidet, ist dazu berechtigt, sämtliche Modernisierungskosten über einen Zeitraum von 12 Jahren abzuschreiben. Auch bei Neubauten oder Bestandsimmobilien können Kapitalanleger von einem linearen Abschreibungssatz profitieren, solange sie die Immobilie nicht selbst nutzen.



Die richtige Kalkulation der Investition ist für Laien nicht immer einfach. Vor allem dann, wenn es um hohe Investitionssummen geht, ist es allerdings ratsam, einen professionellen Makler an der Seite zu haben. Ein mit der Region und den Besonderheiten vertrauter Experte, wie etwa ein Immobilienmakler aus Langenfeld, der auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist, ist in der Lage, Interessenten besonders attraktive Objekte anzubieten, wenn die Zeit oder auch das Netzwerk für eine eigene, intensive Suche fehlt.



Deutsche setzen traditionell auf sichere Anlageprodukte

Zwar gibt es heute auch zahlreiche durchaus rentable Anlageprodukte, diese sind allerdings oft mit einem nicht geringen Risiko verbunden. Dazu zählen beispielsweise Kryptowährungen, ETCs oder Optionsscheine. Ganz traditionell setzen deutsche Kapitalanleger eher auf sichere Anlageprodukte. Tagesgeld, Festgeld und Sparbuch haben, zumindest bis die Niedrigzinspolitik der EZB beendet wird, jegliche Attraktivität verloren. Neben Aktien und Immobilien setzen viele Deutsche auch auf Edelmetalle, die sich zu allen Zeiten als Krisenfest erwiesen haben.



Welches Anlageprodukt sich am besten für einen langfristigen Vermögensaufbau eignet, lässt sich nicht pauschal beantworten, Aktien und Immobilien sind zwar beides Sachwerte, dennoch unterscheiden sich beide Investmentmöglichkeiten stark. Die eigene Anlagestrategie sollte immer nach dem zur Verfügung stehendem Kapital und den Erwartungen, die man an das Investment stellt, ausgerichtet werden.



Fazit

Im Gegensatz zu noch vor einigen Jahren ist es heute sicherlich schwieriger, eine passende Kapitalanlageimmobilie zu finden. Gründe dafür ist die angespannte Marktlage, hohe Nachfrage und ein geringer werdendes Angebot an geeigneten Immobilien.



Ganz allgemein sollte man bei seiner Anlagestrategie niemals alles auf nur eine Karte setzen, sondern sein Kapital möglichst breit streuen. Ein Anlagemix aus verschiedenen Produkten ist in der Regel die beste Variante. So können etwaige Verluste von einigen Produkten durch Gewinne aus anderen ausgeglichen werden. Alles in allem sind Kapitalanlageimmobilien in guten Lagen nach wie vor eine solide Wertanlage. Darüber hinaus können steuerliche Vorteile oft einen zusätzlichen Beitrag zum Vermögensaufbau leisten und machen die Investition in eine Immobilie zusätzlich attraktiv. (25.02.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) besteht mittlerweile seit fast sechs Jahren. Im März 2016 kündigte der damalige EZB-Chef Mario Draghi an, dass die Zinsen im Euroraum für einen langen Zeitraum sehr niedrig bleiben werden. Für Anleger und Sparer bedeutete das eine faktische Abschaffung von Zinsen auf Spareinlagen, Festgeldkonten und Co., bis zum heutigen Tag hat sich nicht viel an dieser Situation geändert.Wer sein Geld sinnvoll und rentabel anlegen möchte, muss daher alternative Anlageformen wählen. In Deutschland erfreuen sich vor allem Aktien, Aktienfonds und aktienbasierte ETFs wachsender Beliebtheit, die Aktionärszahlen steigen Jahr für Jahr an. Darüber hinaus werden auch Immobilien als Kapitalanlage immer gefragter. In vielen Regionen Deutschlands ist der Wohnraum bereits knapp. Selbstverständlich hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt gehabt.Insbesondere in den Ballungsregionen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und NRW wächst die Nachfrage nach Immobilien rasant. Das ist kaum verwunderlich, denn trotz der angespannten Preissituation stellen Kapitalanlageimmobilien in bevorzugten Lagen langfristig sehr solide Wertanlagen dar. Für die Altersabsicherung oder um keine Miete mehr zu bezahlen, stehen Immobilien als Eigenheim schon immer hoch im Kurs. Angesichts mangelnder Alternativen entscheiden sich aber zunehmend mehr Personen auch für eine Kapitalanlageimmobilie.Nordrhein-Westfalen als das bevölkerungsreichste Bundesland ist für Kapitalanleger, die auf der Suche nach einer passenden Immobilie sind, besonders attraktiv. In den Top-Lagen der Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, gleichzeitig ist das Angebot an Immobilien, die sich als Kapitalanlage eignen, generell sehr gering. Abseits der Metropolen hingegen lassen sich durchaus auch attraktive Immobilien zur Kapitalanlage in NRW finden, die beste Aussichten auf einen langfristigen Wertzuwachs bieten.