Wichtig ist ein langfristiges, stabiles Wachstum

Gute Chancen für europäische Aktien

ENI-Aktie ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) ist einer der führenden Öl- und Erdgasproduzenten Europas. Das Unternehmen betreibt Förderplattformen in Europa, Afrika, Australien, Südamerika und dem Mittleren Osten. Darüber hinaus unterhält ENI das Tankstellennetz Agip. Die ENI Aktie kann ein fünftes solides Quartal in Folge abliefern und ist derzeit bei 14,02 Euro notiert, für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent veranschlagt.



EDF-Aktie Electricite de France ist einer der größten Nuklearstromerzeuger Europas. Auch in anderen Bereichen der Energieversorgung ist das Unternehmen aktiv und trägt einen großen Teil zur Versorgungssicherheit Europas bei. Bei einem aktuellen Kurs von 9,35 Euro je Aktie rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,75 Euro im laufendem und 0,96 Euro im kommenden Jahr.



ING-Aktie Die ING Groep N.V. Ist ein Finanz-Dienstleister aus den Niederlanden und überwiegend dort, in Belgien sowie in Deutschland aktiv. Aktuell liegt der Kurs für eine Aktie des Unternehmens bei 10,35 Euro, seit Januar dieses Jahres sehen Experten in dieser Aktie eine ganz klare Kaufempfehlung.



Sanofi-Aktie Aktuell bei 83,28 Euro notiert ist die Aktie des französischen Pharmakonzerns im Leitindex CAC 40. Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg, die Gewinnschätzung je Aktie liegt derzeit bei 5,73 Euro (5,47 im Vorjahr). Für das Jahr 2020 wird mit einem Gewinn je Aktie von 6,22 erwartet.



Vodafone-Aktie Der britische Kommunikationskonzern Vodafone Group zählt ebenfalls zu den Top-Aktien aus Europa. Das Unternehmen ist in 26 Ländern vertreten und ist mit insgesamt 445 Millionen Mobilfunkkunden der zweitgrößte Mobilfunkanbieter weltweit. Eine Vodafone Aktie ist derzeit bei 1,85 Euro notiert und somit sehr Einsteiger-freundlich. Für das kommende Jahr wird ein Kursanstieg auf 2,00 Euro erwartet.



Strategie definieren und beibehalten

Gerade Einsteiger in die Börsenwelt sollten sich bevor sie Geld investieren eine klare Strategie überlegen. Eine solche Strategie besteht aus einem Zeithorizont, einem Kursziel und einem Stopp. Gier und Angst sind definitiv fehl am Platz, wenn es darum geht langfristig zu investieren. Gerade wenn das Depot dazu gedacht ist Vermögensaufbau zu betreiben, ist es zudem ratsam das Depot regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Prinzipiell sind solche Umschichtungen zwar nicht erforderlich, gerade aber bei Kursrücksetzern oder Crashs helfen sie dabei einen neuen Einstieg zu finden. Neben einer passenden Strategie sollte man die Themen Risikomanagement und Selbstdisziplin nicht vernachlässigen, wenn es darum geht langfristige Erfolge zu verzeichnen. Kurz- oder mittelfristige Kursschwankungen sollten kein Grund für Panik sein. Es ist sehr zu empfehlen sich mit entsprechender Fachliteratur auseinanderzusetzen, um den Einstieg in die Welt der Aktien so einfach wie möglich zu gestalten. (25.10.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Nullzinsstrategie der EZB erfreut Kreditnehmer und lässt wiederum Anleger und Kleinsparer verzweifeln. Klassische Anlageprodukte wie Sparbuch, Festgeld, Lebensversicherung und Co. werfen kaum noch Rendite ab und sind angesichts inflationärer Geldentwertung keinesfalls zu empfehlen. Zunehmend mehr Sparer nutzen daher die Chance am Aktienmarkt, um einen Ausweg aus der Situation zu finden. Doch gerade Anfänger sollten einiges beachten, wenn es um den Handel mit Wertpapieren geht.Traditionell waren deutsche Sparer seit jeher eher skeptisch, wenn es um Aktiengeschäfte ging. Mit zunehmendem Maße investieren aber auch Kleinsparer einen teil ihres Vermögens in Aktien. Dabei ist es besonders wichtig auch in Aktien zu investieren, mit denen langfristig sein stabiler Wertzuwachs zu erwarten ist. Das Spekulieren auf unsichere Geschäfte um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen ist in den meisten Fällen mit hohen Verlusten verbunden. Worauf also sollten Anleger achten, wenn sie sich dafür entscheiden in Aktien zu investieren?Jeder, der an der Börse handeln möchte benötigt zunächst einmal ein Depot. Ein solches Depot, was prinzipiell mit einem Konto verglichen werden kann, wird der Zugang zu Börsengeschäften erst ermöglicht. Sowohl Banken als auch Direktbanken und andere Finanzdienstleister bieten solche Depots an. Weitaus schwieriger als sich für einen Anbieter zu entscheiden, ist die folgende Wahl der jeweiligen Aktien. Absoluten Anfängern ist es daher sehr zu empfehlen, sich vor der ersten Investition zumindest ein wenig mit dem Börsengeschehen auseinanderzusetzen. Somit lässt sich leicht ein Gefühl für die Abläufe entwickeln.In diesem Jahr haben die Aktienmärkte in Europa einen besonders guten Lauf. Sogar im regionalen Performance-Vergleich machen EU-Aktien einen guten Eindruck. Besonders interessant an der jüngsten Entwicklung ist die Tatsache, dass es einige führende Indizies aus Europa auf neue Höchstmarken gebracht haben. Sowohl der STOXX Europe 50 als auch der STOXX Europe 600 Performance-Index haben neue Höchststände erklommen. Aus diesem Umstand ergeben sich vor allem für vorsichtige Anleger sehr gute Kaufsignale. Insbesondere folgende Aktien sind Analysten und Experten zufolge vielversprechend: