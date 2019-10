Börsenplätze Illumina-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

257,35 EUR -8,55% (25.10.2019, 15:47)



Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

288,035 USD -8,71% (25.10.2019, 15:36)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Entwicklers von Genom-Sequenzierern Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN).Illumina habe ein überzeugendes drittes Quartal abgeliefert. Doch die Aktie dreht von starken Kursgewinnen ins Minus. Was stecke dahinter?An den Zahlen gebe es auf den ersten Blick nichts auszusetzen: Im dritten Quartal sei der Umsatz um 6,3 Prozent auf 907 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das seien etwa 33,6 Millionen Dollar mehr als die Analystenschätzung.Beim Ergebnis je Aktie stünden 1,93 Dollar in den Büchern und damit 0,52 Dollar mehr, als von Analysten prognostiziert. Die Ergebnisprognose sei daraufhin angehoben worden. In einer ersten Reaktion hätten die Papiere über fünf Prozent zugelegt. Inzwischen sei die Illumina-Aktie jedoch deutlich ins Minus gedreht.Ohne Frage, ein Umsatzwachstum von sechs Prozent sei äußerst mager angesichts des hohen Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 45 für 2020. Dennoch: Illumina treffe als Marktführer im Bereich der Genomsequenzierung einfach den Nerv der Zeit und gelte als Wegbereiter der Personalisierten Medizin.Michel Doepke von "Der Aktionär" bekräftigt auf dem aktuellen Kursniveau seine Kaufempfehlung. Zur Absicherung diene ein großzügig platzierter Stopp bei 190,00 Euro. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link