Börsenplätze Illumina-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

275,00 EUR +0,26% (17.09.2020, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

322,47 USD -8,44% (16.09.2020)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (17.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Entwicklers von Genom-Sequenzierern Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das mit Spannung erwartete IPO des Flüssigbiopsie-Spezialisten GRAIL könnte ins Wasser fallen. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit Bezug auf Personen, die mit der Sache vertraut seien, berichte, befinde sich Illumina in Gesprächen, um das Start-up zu erwerben. Dabei würde es sich um einen Milliarden-Deal handeln.Die Unternehmen könnten demnach diese Woche noch den Deal perfekt machen. Es sei aber noch keine finale Entscheidung getroffen worden, heiße es. Das mögliche Transaktionsvolumen beziffere "Bloomberg" auf acht Milliarden Dollar. Es wäre der größte Deal in der Geschichte von Illumina."Der Aktionär" habe GRAIL in seiner aktuellen Ausgabe 39/2020 unter die Lupe genommen. Zu den Geldgebern der Illumina-Ausgründung - der Genomsequenzierungsspezialist halte bereits knapp 15 Prozent am Flüssigbiopsie-Spezialisten - würden auch die Milliardäre Jeff Bezos und Bill Gates zählen.Dass Illumina die eigene Ausgründung laut dem Bericht erwerben wolle, schmecke der Börse nicht. Im gestrigen Handel habe der Wert 8,44 Prozent auf 322,47 Dollar eingebüßt, womit sich das Chartbild massiv eingetrübt habe.Für den "Aktionär" eröffnet sich damit mutigen Anlegern eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Illumina ist egal ob mit oder ohne GRAIL langfristig eine interessante Depotbeimischung, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link